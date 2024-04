Pd Frosinone, grande partecipazione a Sora per “Il dovere dell’alternativa”

“Una partecipazione fatta di confronto, stimoli e la giusta spinta – ha detto la Battisti – per affrontare le sfide che ci attendono: le elezioni europee e quelle amministrative che nella nostra provincia coinvolgeranno oltre trenta comuni. Abbiamo il dovere dell’alternativa e abbiamo il dovere di costruirla insieme, al nostro interno e con chi ha a cuore il futuro del Paese. Davanti alle destre che riducono la sfera dei diritti, definanziano la sanità pubblica a vantaggio del privato, svuotano la scuola e tagliano sul sociale, noi dobbiamo dare battaglia e costruire proposte nell’interesse delle cittadine e dei cittadini”.

“La destra – ha concluso Zingaretti – sta guidando il Paese verso una situazione di devastante giustizia sociale perché davanti a una situazione di questo tipo, nelle persone prevale la paura e la paura è la precondizione per per il dominio del potere. È per contrastare tutto questo che noi non ci fermeremo”.

Tutti hanno ringraziato il Pd di Sora per questa riuscita iniziativa.

COMUNICATO STAMPA