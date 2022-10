PD Frosinone, Fantini scrive ai circoli:” al via una serie di incontri per dibattito su prossimi appuntamenti elettorali”

“In queste ore ho scritto ai Segretari e alle Segretarie dei circoli del Partito democratico della Federazione di Frosinone. I mesi che ci aspettano ci vedranno affrontare importanti appuntamenti elettorali in cui il Pd dovrà essere presente e competitivo; nel contempo, saremo impegnati in un attento e profondo confronto interno in vista dell’imminente apertura della fase congressuale nazionale, per la quale vogliamo offrire un nostro concreto contributo”.

Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone.

“È assolutamente necessario – spiega – che il nostro dibattito non si esaurisca con la Direzione Provinciale, ma che coinvolga davvero e fino in fondo le nostre iscritte, i nostri iscritti e tutto il gruppo dirigente provinciale. Nelle prossime settimane saremo di nuovo in tutta la provincia, nelle sezioni e tra le persone, per costruire un’alternativa alla destra e per mettere – conclude – il territorio al centro della nuova fase del Pd”.

comunicato stampa