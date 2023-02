PD Frosinone, Fantini e Martini: “Dato provincia di Frosinone più alto rispetto altre province”

“La sconfitta della coalizione a sostegno del candidato presidente Alessio D’Amato è evidente e ci lascia un profondo dispiacere perché convinti della bontà del lavoro che, come Regione Lazio, abbiamo portato avanti in questi anni. Voglio però sottolineare il grande risultato della lista del Partito democratico di Frosinone che cresce rispetto alle politiche e raccoglie uno straordinario 22 per cento in un quadro molto difficile. Merito di una lista fortissima, che ha visto l’elezione della capolista Sara Battisti e le grandi affermazioni di Antonio Pompeo, che supera le 15mila preferenze e dei candidati Libero Mazzaroppi, Andrea Querqui, Alessandra Cecilia e Annalisa Paliotta. Il dato della Provincia di Frosinone del Pd è il più alto rispetto alle altre province. Faremo una opposizione dura sui temi, ma da questa base possiamo ripartire per costruire un nuovo Partito, più moderno e maggiormente vicino alle istanze delle persone”.

Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini e la presidente, Stefania Martini.