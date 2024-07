Pd Frosinone, Fantini: “Al via raccolta firme contro autonomia differenziata che impoverise il nostro territorio”

“Inizierà in questi giorni e proseguirà nei week end estivi, con diversi banchetti dislocati nei comuni della provincia di Frosinone, la mobilitazione del Partito democratico voluta dalla segretaria Elly Schlein per la raccolta firme contro l’autonomia differenziata. La mobilitazione, nel solco dell’estate militante Pd, partirà da qui in stretto contatto con tutte le forze politiche, sindacali e associative che hanno sottoscritto la proposta di referendum e che hanno contribuito in maniera determinante al lancio di questa campagna contro una legge che spacca l’Italia e la impoverisce. Saremo nelle piazze, nei mercati, nei luoghi di aggregazione con il lavoro dei nostri circoli, che voglio ringraziare fin da subito, per sensibilizzare i cittadini su un tema così importante e per contrastare una legge ingiusta, che aumenta le disuguaglianze, che rende più fragili territori già terribilmente fiaccati dalla crisi economica”.

Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini.

“Le destre – prosegue Fantini – con l’autonomia differenziata hanno approvato una riforma divisiva, che stravolge l’assetto delle nostre istituzioni e senza alcun finanziamento aggiuntivo su sanità e scuole in un Paese che presenta già profonde differenze tra nord e sud.

Come segreteria provinciale – conclude – siamo al lavoro su tutte le tematiche dell’estate militante, proseguendo con la raccolta firme per la nostra proposta di salario minimo, a tutela della sanità pubblica e per il radicamento territoriale attraverso il tesseramento”.

COMUNICATO STAMPA