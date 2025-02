PD FROSINONE, COORDINAMENTO ‘PIÙ DI PRIMA’: COMMISSIONE GARANZIA REGIONALE CERTIFICA TESSERAMENTO IRREGOLARE

“Riteniamo irricevibili il tono e i contenuti di quanto scritto dalla mozione a sostegno di Migliorelli sui fatti inerenti il congresso provinciale di Frosinone. Loro stessi hanno bloccato il congresso, commettendo un atto improprio e unilaterale, che ha sovvertito le regole che la nostra comunità si è data in seno alla direzione regionale durante il mandato della segreteria provinciale uscente e nello svolgimento del ruolo e della funzione della commissione per il congresso. A conferma di ciò, ieri la Commissione di Garanzia regionale ha deliberato rispetto a quanto compiuto da un dirigente regionale, senza che vi sia stato alcun mandato politico e, riteniamo grave, senza una presa di distanza da parte della Segreteria Regionale. Peraltro, alcuni membri della stessa, nonostante quest’ultima sia frutto di un accordo unitario, si sono apertamente schierati a sostegno dell’altro candidato. Questo conferma, di fatto, oltre la mancanza di terzietà da parte del livello regionale del partito, anche che i nostri ricorsi avevano un fondamento”.Così in una nota il Coordinamento ‘Più di prima”. “Per modificare un risultato congressuale – proseguono – sono stati utilizzati metodi gravi e che poco hanno a che fare con la nostra straordinaria comunità. Noi, a differenza di chi emette note evidenziando scarsa lucidità, siamo abituati a rispettare sempre le decisioni degli organismi di garanzia.

Rileviamo, altresì, con grande sorpresa che la prima uscita pubblica sul territorio provinciale dell’europarlamentare Dario Nardella, nonostante l’impegno collettivo profuso per la sua elezione al Parlamento europeo, sia stata a sostegno di una sola parte, anziché rappresentare l’unità del partito. Nonostante ciò, ribadiamo di essere pronti a fare il congresso, forti delle nostre idee e del grande sostegno dimostrato. Siamo sicuri che il nazionale si farà garante di un percorso che tuteli tutte e tutti. Le regole devono essere rispettate e non possono essere piegate per favorire una parte a discapito dell’altra, così come certificato dalla commissione di garanzia”.