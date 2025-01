PD Frosinone: congresso bloccato, tra tensioni e incertezze

Il clima nel Partito Democratico di Frosinone resta teso e incerto. La Commissione di Garanzia del PD Lazio, presieduta da Alberto Tanzilli, ha recentemente congelato i risultati del tesseramento ai soli fini congressuali, in attesa di fare chiarezza sull’esito di oltre 30 ricorsi presentati.

Un congresso senza data

Quando si terrà il congresso per l’elezione del nuovo segretario provinciale? È la domanda che molti si pongono, ma al momento è impossibile dare una risposta. Il congelamento del tesseramento, che si è concluso nei giorni 7 e 8 gennaio con la consegna delle tessere sottoscritte, lascia la Federazione senza una platea congressuale definita.

La crisi della Commissione Congressuale

La situazione si è ulteriormente complicata a causa delle dimissioni di diversi membri chiave della Commissione Congressuale di Frosinone. Alla fine di dicembre, il presidente della Commissione, nominato per guidare il percorso verso il congresso, ha rassegnato le dimissioni, dichiarando che erano venuti meno i presupposti politici e organizzativi necessari per il suo ruolo. Poco prima, cinque commissari su undici avevano abbandonato l’incarico, rendendo la Commissione decurtata e incapace di operare.

La decisione della Commissione di Garanzia

Il verbale redatto il 10 gennaio dalla Commissione di Garanzia regionale ha sancito il congelamento del tesseramento congressuale con voto unanime. Questa scelta è stata motivata non solo dai ricorsi ancora in fase di esame, ma anche dalla necessità di un intervento più ampio da parte degli organismi nazionali e regionali del partito.

Il futuro del congresso

Il Partito Democratico di Frosinone si trova in una fase di stallo. La mancanza di una platea congressuale e l’alto numero di ricorsi alimentano l’incertezza sul percorso da intraprendere per superare questa impasse. Tutto dipenderà dalle decisioni dei vertici nazionali e regionali e dall’esito delle verifiche in corso.

Riuscirà il PD di Frosinone a trovare un equilibrio e a portare a termine il congresso? Al momento, resta solo da attendere.

FOTO ARCHIVIO