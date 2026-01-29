PD Frosinone, congressi verso la chiusura: Migliorelli segretario, Battisti presidente

Prosegue la stagione congressuale del Partito Democratico in provincia di Frosinone, che coinvolge complessivamente i 63 circoli presenti sul territorio. Il percorso si avvia alla conclusione con la convocazione dell’assemblea provinciale fissata per il prossimo 15 febbraio, alla quale prenderanno parte 175 delegati.

In quella sede verrà ufficializzata l’elezione di Achille Migliorelli a segretario della federazione provinciale, insieme alla nomina della consigliera regionale Sara Battisti nel ruolo di presidente provinciale del partito. Un passaggio politico di rilievo, destinato a sancire una nuova fase per il PD ciociaro dopo mesi di tensioni interne.

All’assemblea del 15 febbraio è annunciata anche la presenza del parlamentare Federico Gianassi, che ha ricoperto l’incarico di commissario per il tesseramento della federazione provinciale. Il suo intervento si è rivelato determinante per sbloccare una situazione particolarmente complessa, consentendo la ripartenza del confronto politico e organizzativo all’interno del partito.

Decisiva, inoltre, è stata l’azione congiunta del segretario regionale del PD Lazio e consigliere regionale Daniele Leodori, esponente di primo piano dell’Area Dem, e del parlamentare Claudio Mancini, leader di Rete Democratica. Entrambi hanno indicato, a livello regionale, la strada dell’unità del partito, successivamente tradotta anche nel congresso provinciale di Frosinone.

Il risultato arriva dopo tredici mesi di contrapposizione politica particolarmente aspra. Nella fase iniziale del congresso, l’Area Dem di Francesco De Angelis e la componente vicina a Daniele Leodori e Parte da Noi di Danilo Grossi sostenevano la candidatura di Achille Migliorelli, mentre Rete Democratica, guidata da Sara Battisti, insieme ai riformisti di Antonio Pompeo, appoggiava Luca Fantini.

Nelle scorse settimane, tuttavia, è maturato l’accordo tra le diverse correnti, che ha portato alla sintesi politica attuale: Achille Migliorelli alla guida della segreteria provinciale e Sara Battisti alla presidenza. Un’intesa che punta a ricomporre il quadro interno e a rilanciare l’azione del Partito Democratico sul territorio provinciale, all’insegna della coesione e della continuità politica.

