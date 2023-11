Pd, Fantini (Seg. prov. FR): “Bellissima piazza con la segretaria Schlein, alternativa alle destre c’è”

“La giornata di ieri ha rappresentato un momento bellissimo per tutta la comunità del Partito Democratico, avevamo bisogno di una manifestazione nazionale per tornare in piazza, tra le persone. Oltre 50 Mila presenti dimostrano che la luna di miele della destra con il paese è finita. Con la la segretaria Schlein tutto il Pd e le forze sociali del Paese: l’alternativa c’è,

ora spetta a noi costruire un progetto concreto insieme a tutte le forze politiche del centro sinistra”. Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone.

“Voglio ringraziare – prosegue – tutta la federazione provinciale di Frosinone, i nostri iscritti e militanti, per la grande partecipazione che la nostra delegazione ha saputo mettere in campo.

Un grazie particolare alla nostra responsabile organizzazione Martina Innocenzi che ha lavorato in queste settimane, in piena sinergia con i segretari di circolo, per farci trovare pronti – conclude – a questo appuntamento”.

COMUNICATO STAMPA