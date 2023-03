PD, Fantini: “Giusta decisione della segreteria Schlein di aprire il tesseramento al PD”

“Apprezzo molto che la Segretaria Elly Schlein abbia deciso, come primo atto del suo mandato, di aprire nell’immediato il tesseramento online per l’anno 2023. Una soluzione giusta, che già sta avendo successo, per aprire le porte del Pd e raccogliere tutte le forze positive che hanno scelto ancora una volta di dare fiducia al nostro progetto. Il Partito Democratico vive della partecipazione delle donne e degli uomini che scelgono di impegnarsi attivamente per un’Italia più giusta, per un Paese che non lasci indietro nessuno, per un progresso tecnologico che tenga sempre conto dell’ambiente e delle necessità delle persone. Offrire a tutti la possibilità di arricchire la nostra comunità e diventare protagonisti di questa nuova fase è assolutamente necessario”.

Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini.

“La partecipazione alle primarie – prosegue – è stata molto importante e ci ha dato nuova linfa per tornare a lavorare sul radicamento del nostro Partito. Come Federazione di Frosinone abbiamo subito raccolto questo input, che si inserisce nel lavoro che da sempre portiamo avanti con iscritti, circoli e militanti. Possono iscriversi tutti, donne e uomini, che vogliono dare una mano, un contributo concreto, alla costruzione di un’alternativa alla destra.

Tutte le info sono rintracciabili a questo link: https://tesseramento.partitodemocratico.it ”.

COMUNICATO STAMPA