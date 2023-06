PD, Fantini: “Domenica congresso PD Lazio, seggi in in tutta la provincia di Frosinone grazie a militanti e volontari”

“Voglio innanzitutto ringraziare tutti i militanti che, dopo un anno impegnativo su molti fronti, ancora una volta permetteranno l’apertura dei gazebo in tutti i comuni della provincia. Un impegno assolutamente non scontato, che dimostra quanto la nostra comunità sia pienamente coinvolta, impegnata e consapevole del percorso di ricostruzione che necessariamente deve partire dal basso, dai nostri iscritti, dai volontari che con passione smisurata lavorano e immaginano un nuovo percorso per il Pd”.

Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini, in merito alle primarie che si terranno domenica 18 giugno per l’elezione del nuovo segretario del Pd Lazio.

“Sarà – prosegue Fantini – una bella giornata per la nostra comunità all’insegna della partecipazione e della democrazia. Del resto, quello di domenica è un passaggio decisivo per il Partito democratico a livello regionale. Torniamo tra i territori, consapevoli della necessità di costruire una leadership forte e un progetto chiaro, per un’opposizione decisa ai governi delle destre, a partire dalla Regione amministrata da Rocca, e con una prospettiva diversa da offrire ai cittadini.

Ci aspettano sfide cruciali, sono convinto che il Pd della provincia di Frosinone fornirà ancora una volta una risposta concreta, con una partecipazione importante all’appuntamento. Rivolgo – conclude – un in bocca al lupo ai candidati segretari Daniele Leodori e Mariano Angelucci”.

Comunicato stampa – foto archivio