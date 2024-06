PD, Fantini: domani lunedi 3 giugno Schlein a Frosinone

“Siamo molto soddisfatti della presenza della segretaria Elly Schlein domani a Frosinone, un appuntamento elettorale in vista delle Europee che darà ulteriore slancio ad una campagna che nel nostro territorio portiamo avanti con forza e determinazione, a sostegno di una lista competitiva, plurale e autorevole”. Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, in vista dell’appuntamento di domani con la segretaria Elly Schlein alle ore 17 a Frosinone in piazza Cervini (via Aldo Moro) alla presenza anche del candidato alle europee Tarquinio.

“Abbiamo raccontato ai cittadini – prosegue – in oltre 40 appuntamenti elettorali, la nostra idea su salario minimo, le nostre proposte per la sanità pubblica e per l’Europa che vogliamo: sociale, giusta, sostenibile, di pace. Con la segretaria Schlein, che ringraziamo per l’attenzione al nostro territorio, proseguiremo il confronto con i cittadini con l’obiettivo di contrastare le destre di governo che stanno miseramente fallendo il loro mandato”.