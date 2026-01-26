PD, De Angelis: “Dai congressi un segnale forte di partecipazione. Sanità, lavoro e futuro di Frosinone al centro del nostro impegno”

Prosegue il percorso congressuale del Partito Democratico nella provincia di Frosinone, che nelle ultime settimane ha visto una partecipazione ampia e diffusa nei circoli del territorio. Gli incontri si sono svolti a Frosinone, Cassino, Sora, Piglio, Strangolagalli, Fiuggi, Serrone, Esperia e San Giorgio a Liri, alla presenza del presidente del Partito Democratico del Lazio, Francesco De Angelis, insieme al futuro segretario di federazione Achille Migliorelli.

Un ciclo di appuntamenti che ha rappresentato un momento di confronto diretto con iscritti e militanti sui temi politici e programmatici destinati a orientare l’azione del partito nei prossimi mesi. Al centro del dibattito, le principali criticità che attraversano il territorio: dalla sanità al lavoro, fino alle prospettive di sviluppo e al futuro amministrativo del capoluogo.«I congressi non sono un semplice adempimento organizzativo – ha sottolineato Francesco De Angelis – ma un passaggio fondamentale di ascolto e di costruzione collettiva della nostra proposta politica. Dai territori emerge con forza la richiesta di rimettere al centro sanità e lavoro, due priorità che incidono direttamente sulla vita quotidiana delle persone e che devono orientare le scelte future del Partito Democratico».Particolare attenzione è stata riservata alla città di Frosinone, chiamata nei prossimi mesi ad affrontare una fase politica decisiva. «Per il capoluogo – ha aggiunto De Angelis – si apre un passaggio cruciale. È necessario avviare da subito un percorso serio, partecipato e condiviso in vista delle prossime elezioni comunali, con l’obiettivo di costruire una proposta credibile e tornare al governo della città. Servono idee chiare e una visione capace di coniugare sviluppo, diritti e qualità dei servizi». Il presidente del PD Lazio ha infine rimarcato il valore del percorso unitario avviato insieme ad Achille Migliorelli, evidenziando come la partecipazione registrata nei congressi rappresenti un segnale politico rilevante. «Il cammino che stiamo portando avanti – ha concluso – va nella direzione di un partito più forte, più coeso e sempre più radicato nei territori. La risposta che stiamo ricevendo ci consegna una grande responsabilità politica nei confronti delle comunità che rappresentiamo».

