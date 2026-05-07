Pd Cassino, resa dei conti: la segreteria provinciale pronta a intervenire

Il Partito Democratico di Cassino si trova davanti a uno dei passaggi politici più delicati degli ultimi mesi. La scelta del nuovo segretario cittadino rischia infatti di trasformarsi in un terreno di scontro tra le diverse anime interne al partito, tanto da spingere la segreteria provinciale a prepararsi a un possibile intervento diretto per evitare una frattura definitiva.

Sul tavolo c’è la necessità di trovare una sintesi politica condivisa tra le componenti riconducibili al sindaco Enzo Salera, alla presidente del Consiglio comunale Barbara Di Rollo e all’area di Rete Democratica. Un equilibrio complesso, che finora non ha prodotto una convergenza sul nome destinato a guidare il circolo cittadino.

La preoccupazione principale resta quella di evitare il commissariamento del partito locale, scenario che rappresenterebbe una sconfitta politica per tutte le correnti coinvolte. Proprio per questo, nelle ultime ore starebbe prendendo quota l’ipotesi di una figura di mediazione capace di ricucire i rapporti interni e accompagnare il congresso verso una soluzione unitaria.

Nelle prossime ore sono attesi nuovi confronti tra le parti. La sensazione, però, è che il tempo per trovare una sintesi stia rapidamente scadendo.