Pd, Battisti: Schlein a Frosinone, nuovo appuntamento per contrastare destre di governo

“La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, sarà oggi – lunedì 3 giugno ore 17 – a Frosinone per una tappa elettorale in vista del voto europeo. È la seconda volta in poco tempo e questo rappresenta un bellissimo segnale di attenzione verso il nostro territorio e la nostra comunità. In questi mesi abbiamo raccolto lo spirito della sua campagna elettorale con oltre 40 tappe de ‘Il dovere dell’alternativa’, un tour organizzato con la federazione provinciale per raccontare i fallimenti delle destre di governo e raccontare alle persone le idee del Pd per una Europa progressista, garante dei diritti, che metta al centro tutela del lavoro, ambiente, sanità e benessere comune. Quello di sabato e domenica prossimi è un voto cruciale, la nostra segretaria darà un’ulteriore spinta per questa ultima settimana di campagna elettorale”.

Così in una nota la Consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti, in vista dell’appuntamento di domani lunedì 3 giugno con la segretaria Elly Schlein alle ore 17 a Frosinone in piazza Cervini (via Aldo Moro) con il segretario provinciale Fantini e il candidato alle europee Tarquinio.

COMUNICATO STAMPA