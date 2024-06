Pd, Battisti: “Entusiasmo per Schlein a Frosinone, nostra idea di Europa sociale, giusta e sostenibile”

“Una piazza bellissima ha accolto la segreteria Elly Schlein ieri a Frosinone. Ringrazio sindaci, amministratori, militanti, la segreteria provinciale, organizzatori e, soprattutto, tanti cittadini comuni arrivati con entusiasmo ad ascoltare le nostre proposte sull’Europa. Vogliamo contrastare la destra che taglia i servizi, che non investe sui giovani e sul lavoro, che cancella ogni libertà mentre in Italia aumenta vertiginosamente la povertà. Perché ci sono salari da fame mentre si blocca il salario minimo, perché mentre aumentano gli sfratti il governo elimina 330 milioni di fondo affitto, perché i cittadini rinunciano alle cure dopo i tagli alla sanità pubblica: questo significa non essere pienamente liberi in questo Paese. La nostra idea di Europa è diversa: sociale, giusta, sostenibile e di pace. Da questa piazza una risposta incredibile”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio, a margine dell’iniziativa a Frosinone con la segretaria Elly Schlein.

COMUNICATO STAMPA