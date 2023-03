PD, Battisti: “Bene relazione Schlein, inizia nuovo percorso per nostra comunità”

“Siamo più forti e uniti, stiamo arrivando. È una nuova primavera. Con queste parole la nostra Segretaria Elly Schlein apre la nuova stagione del Partito Democratico. Insieme a lei il nuovo Presidente del PD Stefano Bonaccini che ha lanciato un bel messaggio di unità alla nostra comunità sottolineando che dobbiamo contribuire tutti e tutte, dando una mano al grande lavoro che ci aspetta come un’unica forza politica in grado di costruire un’alternativa credibile alle destre”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale e vicesegretaria Pd Lazio.

“Lavoro, diritti – prosegue – immigrazione, ambiente, giustizia sociale, coinvolgimento del paese sulle battaglie che ci stanno più a cuore.

Sanità e scuola pubblica, unità del paese per permettere crescita economica e sviluppo, difesa del lavoro e dei diritti dei lavoratori, ferma opposizione al governo Meloni e confronto con le opposizioni su battaglie comuni: questi i pilastri della nostra azione politica. Voglio raccogliere l’appello della Segretaria a porre definitivamente fine alle conflittualità interne che ci sottraggono energie preziose, per costruire invece un’alternativa credibile a partire dai territori. È dentro questo percorso che metterò tutto il mio impegno nel mio ruolo istituzionale e politico. Il mio augurio di buon lavoro a Eleonora Campoli, assessora del Comune di Paliano e a Danilo Grossi assessore del Comune di Cassino – conclude – eletti in direzione nazionale”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO