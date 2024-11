Pd, Battisti: “Bene mobilitazione annunciata da Schlein a difesa sanità pubblica”

“Esprimo pieno sostegno alla mobilitazione annunciata dalla segretaria Elly Schlein e dal Partito Democratico per la difesa della sanità pubblica, un pilastro fondamentale della nostra Costituzione e un diritto che oggi più che mai necessita di essere tutelato e rafforzato. La sanità pubblica è sotto attacco, come dimostra lo sciopero odierno di medici e infermieri, cui esprimo massima solidarietà, contro la manovra di bilancio: tagli costanti da parte del governo centrale stanno portando la spesa sanitaria a livelli di minimo storico, con gravi conseguenze per le liste d’attesa, le condizioni lavorative del personale e l’accesso ai servizi essenziali, soprattutto nelle aree interne e periferiche. La campagna annunciata dalla segretaria Schlein rappresenta un’iniziativa cruciale per rafforzare le battaglie che stiamo conducendo anche sui territori sul tema della sanità”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“Entrando nello specifico dei territori – prosegue – da tempo segnalo alla maggioranza Rocca una situazione sempre più allarmante in Provincia di Frosinone, tra carenza di personale, costante peggioramento dei servizi e risorse destinate alla sanità privata mentre i nostri ospedali sono sempre più in affanno. Chiaramente, i tagli annunciati dal governo Meloni avranno un impatto negativo anche sulle regioni e di questo siamo seriamente preoccupati. Porteremo sui territori la giusta battaglia della segretaria chiedendo una immediata inversione di rotta: i cittadini sono esasperati”.