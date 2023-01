Pd, Battisti: “Bene Bonaccini a Frosinone, suo discorso centrato sui bisogni delle persone”

“Un discorso concreto, pienamente centrato sui contenuti e sui bisogni della gente. Questo è stato ieri Stefano Bonaccini nel suo incontro a Frosinone.

Il pragmatismo delle sue parole è lo specchio di quello che c’è bisogno in Italia per far tornare il PD ad essere quella casa popolare e riformista dei cittadini.

Sanità, lavoro, università, diritti civili. Noi ripartiamo da qui e qui ci avviamo verso il percorso costituente del Partito Democratico”.

Così in una nota Sara Battisti, vicesegretario Pd Lazio, sull’incontro che si è tenuto oggi a Frosinone alla presenza di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale.

COMUNICATO STAMPA