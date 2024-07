PD, Battisti, bene appello Schlein per mobilitazione su contrasto autonomia differenziata, a Frosinone raccolta firme

“L’estate militante annunciata dalla segretaria Elly Schlein va nella direzione auspicata per proseguire il lavoro sul territorio, dopo il significativo risultato del Pd nel voto europeo e alle amministrative. Il Partito democratico è pronto a costruire insieme alle altre forze d’opposizione l’alternativa alle destre che stanno distruggendo il Paese. È necessario continuare il confronto con la nostra comunità e con i cittadini, tra le persone, tenendo sempre a mente il dato dell’astensione, raccontando la nostra idea di futuro. Salario minimo, sanità e scuola pubblica, difesa dell’ambiente, aree interne che devono tornare al centro del dibattito pubblico, contrasto all’autonomia differenziata che spacca l’Italia: bene, in tal senso, che con i partiti di opposizione, con i sindacati e le associazioni, sia stato firmato e depositato in Cassazione il quesito referendario per abrogare la legge”. Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.