Paziente spara al cardiologo dopo una lite: morto il dottore Gaetano Alaimo

Litiga con il cardiologo durante la visita e lo uccide con un colpo di pistola. È successo all’interno dello studio di via Bassanesi a Favara, in provincia di Agrigento. Il dottore, lo specialista Gaetano Alaimo, è stata ucciso mentre era al lavoro. Il dottore, molto noto a Favara, sarebbe stato ucciso con colpi di arma da fuoco nella sala d’attesa del Poliambulatorio di via Bassanesi, davanti agli occhi dei pazienti in turno e dei segretari della struttura adibita anche a sede di riabilitazione cardiologica. I due avrebbero avuto una discussione.Il procuratore capo di Agrigento, Salvatore Vella, assieme ai carabinieri, ha interrogato alcuni testimoni. L’autore dell’omicidio è stato già individuato: dovrebbe trattarsi di un giovane che è in fase di ricerca da parte dei carabinieri della tenenza di Favara e da quelli del nucleo Investigativo del comando provinciale. (Leggo)

