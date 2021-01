Pauroso incidente sulla Ferentino-Sora, tir travolge operai e un’auto: due feriti gravi

Nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 sulla superstrada Sora-Ferentino,dalle prime informazioni sembra che alcuni operai che stavano effettuando lavori di manutenzione stradale siano stati investiti da un tir e che nell’impatto è rimasto coinvolta anche un’autovettura.Un operaio è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza in un nosocmio romano, mentre gli altri feriti, di cui uno in condizioni serie, sono stati trasportati all’ospedale Spaziani di Frosinone.La superstrada è ancora chiusa al traffico.

