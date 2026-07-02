Paura sulla Morolense: auto si ribalta, madre e figlia intrappolate tra le lamiere

MOROLO – Attimi di grande apprensione nella mattinata di oggi lungo la strada Morolense, nel territorio di Morolo, dove un grave incidente stradale ha provocato il ferimento di due donne, madre e figlia.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’autovettura sulla quale viaggiavano è uscita di strada, ribaltandosi e terminando la propria corsa in un terreno ai margini della carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e le due occupanti sono rimaste incastrate nell’abitacolo.

Determinante l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con tempestività per liberare le due donne dalle lamiere e affidarle alle cure del personale sanitario del 118. Entrambe sono state trasportate in ospedale. Secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato nello stesso tratto della Morolense dove, lo scorso mese di giugno, perse la vita un operaio di Veroli in seguito a un drammatico scontro tra la sua utilitaria e un mezzo pesante.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area hanno reso necessaria la chiusura temporanea della strada, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e lunghe code in entrambe le direzioni.

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