Paura sulla Casilina: scontro tra auto e moto, centauro gravemente ferito

Attimi di paura questa mattina a Frosinone, dove intorno alle 10 si è verificato un grave incidente stradale lungo via Casilina, nei pressi del distributore Eni e al confine con viale Napoli. Coinvolti nello scontro una Fiat Punto e una moto: ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza, atterrata poco dopo per trasferire d’urgenza il ferito in ospedale. Le condizioni del motociclista sono apparse fin da subito serie, rendendo necessario il trasporto con l’elicottero.

Fondamentale il tempestivo intervento della Polizia Locale di Frosinone, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, regolare la viabilità e avviare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. .

L’area dell’incidente è stata transennata per consentire l’operato dei soccorritori e degli inquirenti in totale sicurezza, causando inevitabili rallentamenti alla circolazione lungo un tratto particolarmente trafficato della città.

