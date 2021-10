Paura nelle Marche, terremoto a Pesaro Urbino: scossa di magnitudo 4.3 avvertita anche in Umbria e a Bologna

Paura nelle Marche per una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 alle 12.53 segnalata dall’Ingv in zona Pesaro e Urbino. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, in particolare a Fano, Jesi, Osimo ma anche in Umbria, in zona Foligno. L’epicentro a Montefelcino ad una profondità di 38 chilometri. . La forte scossa è stata percepita in tutto il Pesarese, in provincia di Ancona fino a Bologna e anche in Albania. Molte le chiamate ai vigili del fuoco di persone che si sono intimorite per la scossa e che l’hanno segnalata. Al momento non risultano invece segnalazioni di danni o di persone ferite.Si è trattata di una scossa breve ma intensa come viene segnalato su twitter dai follower di Ingvterremoti.

fonte Leggo