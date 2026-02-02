Paura in centro a Sora: donna si trova faccia a faccia con i ladri

Momenti di paura poco prima delle 19, di oggi, in via Cattaneo a Sora, dove una donna si è trovata improvvisamente faccia a faccia con un ladro.

Secondo quanto riferito dai residenti della zona, l’uomo aveva il volto coperto, era alto e magro. Dopo aver scavalcato il cancelletto di un’abitazione, si è diretto rapidamente verso una Mercedes Classe A, a bordo della quale lo attendeva un complice, anch’egli incappucciato. L’auto si è poi allontanata a forte velocità, sgommando lungo la strada e facendo perdere le proprie tracce.

Superato il comprensibile momento di shock, la donna è riuscita a memorizzare le prime due lettere della targa, fornendo così un elemento utile alle forze dell’ordine, immediatamente allertate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sora per i primi accertamenti. Al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un semplice tentativo o se uno o più furti siano stati effettivamente messi a segno. Le indagini sono in corso.

Resta dunque alta l’attenzione su un fenomeno che continua a destare preoccupazione tra i cittadini, già allarmati da episodi simili registrati nelle ultime settimane.

