Paura a Trastevere, scontro tra due auto: coinvolto il giornalista Marco Travaglio

Incidente d’auto a Roma in zona Trastevere. Nello scontro è rimasto coinvolto il giornalista Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. Dalle prime indiscrezioni la sua auto, una Smart, sembrerebbe arrivasse da via dei Genovesi, mentre la seconda vettura coinvolta – una Bmw – proveniva da via della Luce.

Per cause ancora da accertare, la Smart di Marco Travaglio ha terminato la sua corsa sui tavolini, sopra un marciapiede, di un ristorante. Paura per i passanti e per i due conducenti. Il giornalista si sarebbe allontanato per poi farsi prestare le prima cure successivamente. Sul posto sono gunte le pattuglie della Polizia municipale che stanno raccogliendo informazioni e facendo i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. (Leggo)

Correlati