Paura a Isola del Liri: scoppia un pneumatico, Mercedes si schianta contro il muro della cartiera

Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio a Isola del Liri, dove un violento incidente stradale ha coinvolto una Mercedes lungo via Napoli, all’altezza della cartiera “Battestone”.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo a causa dell’esplosione di uno pneumatico. L’auto, ormai ingovernabile, è finita contro il massiccio muro di recinzione dello stabilimento, sfondandone una parte.

Nonostante la dinamica impressionante, il conducente è rimasto fortunatamente illeso. Ingenti, invece, i danni riportati dalla vettura, andata praticamente distrutta nella parte anteriore, e dalla struttura muraria della cartiera, che registra così il terzo episodio simile in tempi recenti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale di Isola del Liri, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità, già fortemente congestionata a causa dell’accaduto.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza di quel tratto stradale, spesso teatro di incidenti, e sulla necessità di interventi mirati per prevenire ulteriori situazioni di pericolo.

FOTO PENNA E SPADA