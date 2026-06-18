Paura a Fontana Liri: doppia esplosione allo Stabilimento Propellenti

FONTANA LIRI – Attimi di forte preoccupazione nel primo pomeriggio di oggi allo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri, dove si sono verificate due esplosioni a distanza di pochi istanti l’una dall’altra. La prima, particolarmente intensa, è stata avvertita distintamente in diverse zone del paese, mentre la seconda è risultata di minore entità.

L’allarme è scattato poco dopo le 14.10, quando il forte boato ha fatto tremare vetri e infissi nelle abitazioni vicine. «Hanno tremato i vetri, lo spostamento d’aria ha aperto la porta di casa», racconta un residente ancora scosso dall’accaduto.

Secondo le prime informazioni, l’esplosione avrebbe interessato un piccolo serbatoio contenente diluente all’interno dello stabilimento. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio vi sarebbero le elevate temperature registrate nelle ultime ore oppure un possibile malfunzionamento delle valvole di sfiato.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della locale stazione e il personale preposto alla sicurezza dell’impianto per effettuare tutte le verifiche necessarie.

Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non si registrano feriti né danni a persone o strutture. L’episodio ha comunque destato forte apprensione tra i cittadini, richiamando l’attenzione sulla sicurezza di uno dei siti industriali più importanti del territorio.

Le autorità stanno completando gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e le cause che hanno provocato le due esplosioni.

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