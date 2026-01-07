Paura a Cervaro: scuolabus fuori strada e si ribalta

CERVARO – Attimi di forte apprensione oggi lungo la strada che collega le località Fionda e Pastenelle, dove uno scuolabus è uscito di strada ribaltandosi. Nonostante la dinamica dell’incidente e la posizione assunta dal mezzo abbiano fatto temere il peggio, il bilancio è fortunatamente rassicurante: nessuno dei bambini a bordo sembra non aver riportato ferite.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si sarebbe verificato subito dopo un tornante, in un tratto caratterizzato da una forte pendenza e da una curva particolarmente stretta. Per cause ancora in fase di accertamento, lo scuolabus avrebbe perso aderenza o controllo durante la discesa, finendo fuori dalla carreggiata e adagiandosi su un fianco a margine della strada.

Il mezzo trasportava alunni sembra rimasti illesi così come, stando alle informazioni finora disponibili, anche il personale presente a bordo. Un esito che ha trasformato quello che poteva essere un grave incidente in un grande spavento senza conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze competenti per prestare assistenza, mettere in sicurezza l’area e procedere al recupero del veicolo. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità, non escludendo che le condizioni del manto stradale, rese insidiose dalle recenti piogge, possano aver contribuito all’incidente.

