Paura a Cassino: tentano di incendiare lo studio del noto avvocato Gabriele Picano

Mattinata di tensione nel centro di Cassino, dove si è verificato un grave episodio ai danni dello studio legale dell’avvocato Gabriele Picano. Qualcuno avrebbe tentato di appiccare il fuoco all’ingresso dell’ufficio, in quello che appare come un gesto intimidatorio.

L’episodio si è verificato nella zona di Piazza De Gasperi nelle prime ore della mattinata. Secondo le prime ricostruzioni, il professionista si era allontanato per pochi minuti dallo studio per recuperare alcuni documenti. Al suo rientro ha subito avvertito un forte odore di benzina e notato segni evidenti di liquido infiammabile nei pressi del portone d’ingresso.

La situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Approfittando dell’assenza momentanea di persone all’interno dello stabile, ignoti avrebbero versato carburante davanti alla porta dello studio nel tentativo di provocare un incendio. Il rogo, tuttavia, non si è sviluppato, evitando così possibili danni allo stabile e rischi per i residenti e le attività della zona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, insieme al personale della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti del caso. Gli investigatori stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, che potrebbero fornire elementi utili per individuare il responsabile.

L’avvocato Picano ha espresso sconcerto per l’accaduto, dichiarando però piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura. Intanto le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’episodio e risalire a chi potrebbe aver compiuto il gesto.