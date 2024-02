PATTO EDUCATIVO: “SIAMO NOI LA RETE” con Garante Infanzia Sansoni e Testimonial Moige Mariotto

Incontro di formazione con gli esperti Moige: la Garante dell’Infanzia e Adolescenza Regione Lazio dott.ssa Monica Sansoni, il sovrintendente della Polizia Postale Salvatore Madera, l’Ambasciatore e testimonial speciale del Moige Guillermo Mariotto.

Lunedì 19 febbraio, alle ore 16.00, nell’Aula Consiliare del Comune di Cisterna di Latina, l’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio” ha organizzato un incontro di formazione per la comunità educante dal titolo “Siamo noi la rete. Insieme per un Internet migliore!”, con gli esperti del Moige (Movimento Italiano Genitori). Ospite d’eccezione saranno Guillermo Mariotto, Ambasciatore e Testimonial speciale del Moige, la Garante dell’Infanzia e Adolescenza Regione Lazio dott.ssa Monica Sansoni, il sovrintendente della Polizia Postale Salvatore Madera.

L’evento, curato dalla referente di Istituto del Progetto “Generazioni Connesse”, prof.ssa Maria Teresa Suglia, è inserito all’interno del Patto Educativo di Comunità, promosso dall’Ente Locale (Assessorati alla Scuola e allo Sport, alle Politiche Giovanili e dell’Infanzia e alla Cultura) e sottoscritto da tutti i Dirigenti Scolastici di Cisterna e dalle associazioni del terzo settore.

L’intento è quello di coinvolgere tutti, genitori, insegnanti, educatori, studenti, professionisti e autorità territoriali, per creare insieme una “rete consapevole” e promuovere un ambiente digitale sicuro.

In generale, l’educazione alla sicurezza in rete è considerata parte integrante della formazione moderna, riflettendo la necessità di preparare gli studenti a navigare in modo protetto e consapevole nell’era digitale in continua evoluzione. L’educazione alla sicurezza in rete entra in modo olistico nell’ambito dell’educazione generale. Ciò significa che bisogna collegare la sicurezza on line a tutti gli altri aspetti dell’apprendimento, promuovendo una visione globale della formazione. E’ necessario focalizzare l’attenzione anche sullo sviluppo di competenze critiche dei nostri giovani adolescenti, promuovendo la capacità di valutare in modo interpretativo le informazioni on line, riconoscendo le fonti affidabili e comprendendo le implicazioni etiche delle proprie azioni digitali. Insomma, la sicurezza in rete è un impegno collettivo per creare un ambiente online che promuova l’apprendimento, la comunicazione e l’interazione in modo sicuro, etico e responsabile.

L’educazione digitale sicura è una priorità fondamentale, poiché bisogna riconoscere il ruolo cruciale che la tecnologia gioca nella vita dei ragazzi e la responsabilità di prepararli a navigare in modo sicuro e consapevole nel mondo on line. Risulta pertanto necessario collaborare attivamente con insegnanti, genitori e la comunità educante per creare una cultura che integri in modo significativo l’educazione digitale, contribuendo a formare cittadini digitali responsabili ed informati.

Di seguito il programma

“INSIEME PER UN INTERNET MIGLIORE”

Incontro di formazione per la Comunità educante – Aula Consiliare Comune di Cisterna di Latina.

PROGRAMMA

19 febbraio 2024 ore 16:00

16:00-16:30 Apertura del seminario di formazione con i saluti dei Dirigenti Scolastici: Prof.ssa Fabiola Pagnanelli, Prof.ssa Nunzia Malizia, Prof. Nicolino Ingenito, Prof.ssaAnna Totaro .

Sindaco Dottor Valentino Mantini

Vicesindaco Dott.ssa Maria Innamorato

Ass. Scuola e Sport Prof.ssa Emanuela Pagnanelli

Ass. Politiche Giovanili e Infanzia Prof.ssa Michela Mariottini

16:30-16:50 Approccio pedagogico e psicologico al Cyberbullismo- contributo delle esperte del Moige nella formazione e sensibilizzazione sui comportamenti online positivi. Relatrici: dottoressa Elisabetta Scala pedagogista e vicepresidente del Moige. Dottoressa Gaia La Spina psicologa psicoterapeuta esperta Moige

16:50-17.10 Testimonianza del dottor Guillermo Mariotto testimonial ed ambasciatore speciale del Moige- esperienze e riflessioni sulla responsabilità sociale nel contrasto al cyber bullismo.

17:10-17:25 La Garante dell’infanzia e adolescenza Dott.ssa Monica Sansoni– analisi e prospettive della Garante sulla tutela dei minori online.

17:25-17:40 Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica già Polizia di Stato, Polizia Postale e delle Comunicazioni di Latina Sostituto Commissario Guglielmo Ciufo – Sovrintendente Salvatore Madera– ruolo ed interventi della Polizia Postale nella prevenzione e contrasto al Cyberbullismo.

17:40-17:50 Intervento dei Giovani Ambasciatori per la Cittadinanza Digitale Moige – alunni scelti dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado che in modalità peer education formano i loro coetanei (referente prof.ssa Suglia Maria Teresa)

17:50-18:00 Domande ed interazione con il pubblico

Ringraziamenti e saluti finali

