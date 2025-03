Patto educativo di comunità: “Sostegno alla genitorialità – progetto ESSERCI”

Incontro pubblico con la pedagogista familiare Maria Angela Peduto organizzato dall’I.C. Monda-Volpi, martedì 1 aprile 2025 in Aula consiliare.

In occasione della seconda annualità del Patto educativo di comunità promosso dal Comune di Cisterna di Latina, l’Istituto comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi” intende proseguire il lavoro di “educazione familiare e sostegno alla genitorialità” organizzando la presentazione dei laboratori “Progetto ESSERCI”.

Martedì 1° aprile, alle ore 16:15 in Aula consiliare si terrà l’incontro di presentazione a cura della dottoressa Maria Angela Peduto, psicologa, pedagogista familiare e criminologa.

Nella seconda annualità, l’Istituto mira ad ampliare il supporto offerto alle famiglie durante lo scorso anno scolastico, partendo dai feedback ricevuti e dalle esperienze maturate.

La corresponsabilità tra scuola e genitori per l’educazione delle nuove generazioni è tra i principi fondamentali espressi dalla Costituzione.

«È cruciale che scuola e famiglie siano preparate ad affrontare temi come lutto, separazione e adolescenza; la conoscenza degli aspetti legati a questi temi è essenziale per promuovere il benessere emotivo e psicologico dei bambini e degli adolescenti, creando un ambiente di sostegno continuo e coordinato – afferma la dirigente scolastica Nunzia Malizia dell’I.C. Monda – Volpi -. Se esistesse un manuale di istruzioni per poter essere dei buoni genitori e in primis dei buoni educatori, allora non si attenderebbe neppure un attimo ed ogni genitore correrebbe subito ad acquistarlo. In realtà non esistono manuali o indicazioni dettagliate da seguire ed il ruolo svolto da un genitore è un ruolo molto delicato, la cui funzione educativa determina diversi risvolti nella vita presente e futura di un figlio. In definitiva l’educazione è basata su una semplice regola: la reciprocità. Genitori e insegnanti devono fungere da esempio e solo in tal modo riusciranno a istaurare con gli educandi un rapporto speciale di reciproca stima e comprensione».

All’interessante incontro, aperto a tutta la comunità, porteranno i saluti istituzionali il sindaco Valentino Mantini, l’assessora alla Scuola Stefania Krilic, la dirigente scolastica Nunzia Malizia.