Patto educativo di comunità. Adolescenti: oggi a Palazzo Caetani incontro con il giovane e pluripremiato scrittore Giacomo Bertò

Cisterna di Latina – Oggi, Lunedì 27 maggio, dalle ore 16.00 alle 18.00, i ragazzi e le ragazze delle classi terze della secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “Plinio il Vecchio” incontreranno il giovane scrittore Giacomo Bertò nella Corte di Palazzo Caetani, insieme agli studenti delle altre scuole di Cisterna.

L’evento, inserito, all’interno del Patto educativo di Comunità promosso dal Comune di Cisterna nell’area d’intervento “I ragazzi contano”, è organizzato dalla referente Sabrina Domini e conclude una serie di azioni a supporto educativo, formativo e pedagogico della comunità territoriale.

“Essere adolescenti, oggi – dichiara la dirigente scolastica, prof.ssa Fabiola Pagnanelli – significa spesso vivere uno stato di incomunicabilità con il mondo degli adulti e dei pari, per questo motivo ho organizzato un evento dal titolo “Adolescenti allo specchio” nel quale guardarsi dentro e condividere ciò che si vive e si prova quotidianamente. Molti adolescenti di oggi provano fatica emotiva, che si traduce in un senso di inadeguatezza, di buio esistenziale, per la paura di fallire, per l’incapacità di vivere relazioni umane autentiche. Il giovane e pluripremiato scrittore, appena ventenne, Giacomo Bertò rappresenterà un modello alternativo di giovane sensibile, empatico, che ha deciso di stare dalla parte del bene, dei sentimenti, della realizzazione personale sullo sfondo di un progetto di vita reale e che attraverso le parole della sua scrittura racconta il momento unico e irripetibile di un’altra adolescenza alternativa e possibile”

All’incontro sarà presente la psicopedagogista dott.ssa Marcella Ciapetti, esperta nell’educazione giovanile, per modulare e approfondire aspetti che emergeranno dal confronto, e la neo assessora alla Scuola Stefania Krili

