PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE: “ATELIER ABC”, FIRMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LAZIO E ROMA CAPITALE

Mercoledì 20 novembre, alle ore 10, presso la sala Tevere della Regione Lazio (via Cristoforo Colombo 212), si terrà la firma del protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Roma Capitale per l’avvio dell’Atelier ABC per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio.

In occasione dell’evento saranno indicati i Comuni selezionati dalla Commissione di valutazione in merito alla manifestazione di interesse “Atelier Arte Bellezza e Cultura – Atelier dell’immaginario”.

PROGRAMMA

Interventi :

Simona Renata Baldassarre, assessore a Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio.

Luca Fegatelli, direttore regionale Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità, Servizio civile.

Claudia Pratelli, assessore a Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

Antonella Caprioli, direttrice dipartimento Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

Coordina :

Miriam Cipriani, dirigente dell’area Valorizzazione del Patrimonio culturale e Programmazione – direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile della Regione Lazio.

Per partecipare, è necessario iscriversi su:

https://www.lazioinnova.it/eventi/e/atelier-abc/

COMUNICATO STAMPA