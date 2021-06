Patrica, Sara Guerrieri nuovo Segretario del circolo del Partito Democratico

Ieri l’assemblea degli iscritti di Patrica ha eletto all’unanimità Sara Guerrieri Segretario del circolo. “Viviamo in un momento così complesso – esordisce la Guerrieri – ed abbiamo l’obbligo di essere protagonisti del nostro presente, partendo da quelle che sono storicamente le nostre basi tradizionali: un forte radicamento sul territorio e un importante coinvolgimento nel tessuto democratico”. Per il Circolo di Patrica inizia una nuova fase politica: una ripartenza con l’obiettivo di tracciare un percorso di condivisione con tutti i cittadini e le associazioni presenti sul territorio sui temi che stanno a cuore ai patricani. “E’ il momento – conclude Sara Guerrieri- di lavorare per un nuovo modello di partito che sappia coinvolgere e soprattutto parlare alla gente”.

