Patrica, piombo detonato in quantità nell’areale Macchia Piana

Patrica (FR) – Fare Verde Provincia di Frosinone APS il giorno 8 Marzo 2026 ha segnalato alle Autorità Competenti una situazione di potenziale grave inquinamento ambientale in località Macchia Piana, in un’area boschiva recentemente disboscata e adiacente ad una attività sportiva . Il 25 Aprile 2026 è tornata a chiedere chiarimenti su quanto segnalato senza alcuna risposta come se i cittadini di Patrica fossero fantasmi senza voce.

Secondo quanto riferito dal presidente dell’associazione, Marco Belli, i volontari del gruppo locale avrebbero rinvenuto sul terreno una quantità molto elevata di pallini di piombo, dispersi in località Macchia Piana. Luogo geolocalizzato con il GPS e segnalato alle Autorità Competenti compresa l’Arpa Lazio Sez. di Frosinone.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS ha sottolineato che il piombo, metallo pesante altamente tossico e non biodegradabile, dopo il suo accumulo nel suolo potrebbe raggiungere le falde acquifere, con potenziali ripercussioni su pozzi domestici, sorgenti e acque irrigue. L’esposizione cronica al piombo è sicuramente associata a danni neurologici, cardiovascolari e renali, oltre che a rischi per lo sviluppo fetale e infantile. La combustione del legname inquinato dai pallini di Piombo detonati , proveniente dall’area disboscata, potrebbe inoltre rilasciare ulteriori particelle tossiche nell’aria. L’associazione di tutela Ambientale ha chiesto inoltre verifiche sulla destinazione urbanistica dell’areale segnalato rispetto al suo effettivo utilizzo.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS ha chiesto:

la sospensione immediata delle attività che comportano dispersione di piombo;

campionamenti di suolo, acque e legname;

la valutazione del rischio sanitario;

l’accertamento delle responsabilità;

eventuali misure di sequestro dell’area e successive operazioni di bonifica.

Il 25 Aprile 2026 l’associazione è tornata a chiedere lumi alle Autorità competenti sulla segnalazione inviata il giorno 8 Marzo 2026 ma ancora non ha ricevuto nessuna risposta.

I Cittadini di Patrica iscritti a Fare Verde Provincia di Frosinone APS che non sono fantasmi attendono risposte.

Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone APS, Fare Verde Patrica