Patrica – Nasce il comitato cittadino per proporre alternative migliori ai cittadini

IL COMITTAO SARA’ DENOMINATO COMITATO SPONTANEO “ C’ERA UNA VOLTA PATRICA”.

TRA I MEMBRI DEL DIRETTIVO L’EX SINDACO DI PATRICA STEFANO BELLI.

PATRICA. Ci siamo : in questi giorni nascera’ nel paese lepino , il comitato spontaneo denominato “ C’era una volta Patrica”.

Lo stesso comitato, sara’ formato nel direttivo da professionisti, imprenditori, dirigenti di aziende , operai e liberi professionisti.

La finalita’ principale del comitato sara’ quella di avanzare Il compito e di fornire indicazioni sulle esigenze particolari e le istanze degli associati del proprio territorio, ma anche di sviluppare la crescita del paese e realizzare momenti di aggregazione e di dibattito trasparente , relativi a temi di interesse della comunita’ Patricana, affinche’ ci sia un miglioramento delle iniziative culturali, sociali , ambientali e di tutte quelle al fine di migliorare la vita quotidiana del singolo cittadino.

Patrica negli ultimi anni , e’ carente di dibattiti aperti con i cittadini e vive di momenti difficili ad iniziare da tante problematiche di viabilita’. aumenti di tasse in sfavore dei cittadini , inquinamenti ambientali , sicurezza per i cittadini, poca informazione delle attivita’ amministrative e tante altre cose , rimaste rinchiuse nel palazzo comunale.

Lo stesso ,non vuole andare in contrapposizione dell’attuale amministrazione comunale, ma vuole avanzare proposte inizialmente per il bene della comunita’ Patricana.

Di certo, un punto sara’ molto fermo ed e’ quello che gli attuali amministratori comunali , dovranno essere aperti ad un dialogo trasparente con gli stessi membri del direttivo del comitato.

Staremo a vedere l’evolversi nei prossimi mesi. Intanto filtra voce che nell’attuale comitato ci sia il nome dell’ex Sindaco di Patrica Stefano Belli , che governo il paese per tre legislature consecutive, ex Presidente della Comunita’ montana ed ex consigliere provinciale.

Per delega del comitato f.to Stefano Belli

COMUNICATO STAMPA