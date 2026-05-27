Patrica, Fiordalisio cala il tris: “Vittoria di squadra”

Lucio Fiordalisio conquista il terzo mandato consecutivo alla guida del Comune di Patrica e lo fa con una vittoria netta che conferma la solidità della coalizione uscente. Dopo il voto, in paese è esplosa la festa per un risultato che consolida il percorso amministrativo degli ultimi anni e rilancia il progetto politico del centrodestra locale.

La proclamazione degli eletti è avvenuta in un clima di entusiasmo, con la riconferma di gran parte della squadra che ha sostenuto il sindaco durante la campagna elettorale. Tra i volti nuovi in Consiglio comunale spiccano Angelo Gatti e Danilo Piroli, chiamati ora a rafforzare la maggioranza e a contribuire alla continuità amministrativa.

Fiordalisio ha voluto ringraziare pubblicamente candidati, sostenitori ed elettori, sottolineando il valore del lavoro di gruppo: «È stata una vittoria di squadra. Continueremo a governare dialogando con tutti, anche con chi non è stato eletto». Un messaggio che punta a mantenere un clima istituzionale e inclusivo, nonostante il confronto elettorale acceso delle ultime settimane.Nel nuovo Consiglio comunale trovano spazio conferme importanti e nuove energie politiche, mentre il risultato viene letto anche come un segnale di consolidamento del centrodestra sul territorio provinciale. Intanto, a Patrica, l’attenzione si sposta già sulle prossime sfide amministrative e sui progetti annunciati per il nuovo mandato.