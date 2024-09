Patrica – Fare Verde Provincia di Frosinone:”oltre al taglio della vegetazione al Fosso Vadisi è stata fatta la bonifica?”

Dopo le grandi pressioni esercitate da Fare Verde Provincia di Frosinone APS su tutte le Autorità Competenti finalmente è arrivata la pulizia di Fosso Vadisi nella zona ASI di Patrica. Il fossato che dalle analisi dell’Arpa Lazio risultò fortemente inquinato è stato trasformato da fosso delle acque piovane affluente del fiume Sacco in fogna a cielo aperto . In buona sostanza è stata creata una deviazione con tanto di sbarramento al fiume inviando così l’acqua del Fosso Vadisi nel collettore fognario sotterraneo del depuratore ASI.Il risultato? Acque nere e scarichi la cui natura è incerta visto l’olezzo che viene emanato. Fosso Vadisi fino a 50 anni fa aveva le acque limpide che erano usate per irrigare i campi, un ecosistema dove vivevano i gamberi e i granchi di fiume . Il “progresso e l’industrializzazione” lo hanno trasformato in una fogna a cielo aperto dove è negata ogni forma di vita superiore.La domanda sorge spontanea : E’ finito l’inquinamento e si è potuto pulire il Fosso Vadisi oppure ci sono stati dei volontari temerari che hanno fatto pulizia? Pulire di certo non significa bonificare ! Magari se uno degli enti che dicono di interessarsi alla pulizia di Fosso Vadisi riuscisse a dare una spiegazione alla popolazione forse si potrebbe sopravvivere con più tranquillità .Vedere le acque di Fosso Vadisi colorate di nero non è normale e non è normale nemmeno che tale anomalia sia così vicina alle abitazioni che vennero costruite dai contadini dall’inizio del 1800 . Di certo gli incolpevoli abitanti non potevano immaginare che quella ridente pianura coltivata a tabacco e Gelsi per il baco da seta potesse diventare sito di industrie insalubri e protagonista indiscussa del SITO SIN BACINO IDRICO DEL FIUME SACCO .

Fare Verde Provincia di Frosinone APS