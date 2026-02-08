Patrica – Fare Verde Provincia di Frosinone APS incontra i Magistrati Zaccardi e Lisi: Le ragioni del NO

Fare Verde Provincia di Frosinone APS, insieme ai volontari del gruppo locale di Fare Verde Patrica, ha organizzato un incontro pubblico di approfondimento sul referendum costituzionale relativo alla riforma della Giustizia. L’iniziativa si è svolta presso l’agriturismo La Tenuta del Campo di Sopra, alla presenza di due autorevoli magistrati: Dott. Glauco Zaccardi e Dott. Massimo Lisi, invitati per illustrare le ragioni del “No” e chiarire i contenuti del nuovo quesito referendario.

Durante l’incontro, i relatori hanno affrontato in modo puntuale tutti gli aspetti della riforma, soffermandosi anche sulla recente decisione della Corte di Cassazione che ha portato alla modifica del quesito referendario. L’Ufficio centrale ha infatti ritenuto ammissibile la versione riformulata dal Comitato dei quindici giuristi, che in poche settimane ha raccolto oltre 500.000 firme.

La differenza tra il testo iniziale e quello attuale riguarda un punto cruciale: l’indicazione esplicita degli articoli della Costituzione coinvolti nella revisione. La nuova formulazione, elenca chiaramente i sette articoli costituzionali interessati, offrendo così ai cittadini un’informazione più completa e trasparente. Una scelta ritenuta dai magistrati “necessaria per garantire piena consapevolezza del voto”, trattandosi di una revisione costituzionale.

Flavio Piroli presidente di Fare Verde Patrica ha espresso soddisfazione per la partecipazione dei tanti cittadini che, nonostante le condizioni meteo avverse, hanno scelto di essere presenti. “Un segnale importante – ha sottolineato – che dimostra quanto la comunità patricana sia attenta ai temi istituzionali e desiderosa di comprendere a fondo le implicazioni del referendum”.

L’impegno civico proseguirà nei prossimi giorni: un nuovo incontro pubblico con i Magistrati, promosso da Fare Verde Provincia di Frosinone APS in collaborazione con il Comitato per il No Giulianese, si terrà il 14 febbraio a Giuliano di Roma, presso la Sala Comunale, alle ore 17:30. Un’ulteriore occasione per approfondire i contenuti della riforma e favorire un voto informato e consapevole.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS

Fare Verde Patrica