Patrica – Dissesto idrogeologico e Asilo Nido Comunale, lavori per 1milione e 300 mila euro

Il Sindaco Lucio Fiordalisio annuncia l’apertura dei nuovi cantieri il cui avvio si terrà a partire da Lunedì 12 maggio: << Il primo riguarda l’intervento di messa in sicurezza del dissesto in Località Tufo Varaccani su un’area rilevata ad alto rischio idrogeologico. Grazie a un finanziamento di 500 mila euro sarà finalmente possibile risolvere le annose criticità caratterizzate da movimenti franosi, smottamenti e rischi per residenti e automobilisti.Durante i lavori, il tratto di strada interessato sarà chiuso alla viabilità fino al termine dell’opera, verranno comunque garantiti itinerari alternativi per ovviare alle esigenze dei cittadini. La seconda opera prevede la realizzazione di un Asilo Nido Comunale in Località Quattro Strade grazie ad un finanziamento PNRR di 792 mila euro. La nuova struttura, snella, moderna e antisismica sorgerà nell’area retrostante l’attuale Scuola dell’Infanzia e sarà la nuova casa didattica dei bambini più piccoli e delle future generazioni. Il lavoro di questi mesi è stato silenzioso e costante ed è servito per adempiere alla complessa burocrazia richiesta, oggi si sbloccano e si dà il via a due opere di assoluta rilevanza per il nostro Paese, nel frattempo stiamo procedendo intensamente per dare seguito ad ulteriori interventi che verranno comunicati a stretto giro; la stagione delle opere pubbliche che saprà dare un volto sempre migliore al nostro territorio è ufficialmente iniziata. >>

