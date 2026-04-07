Patrica disegna il suo futuro: ok alle osservazioni sul Piano Regolatore, Fiordalisio: “Sviluppo sì, ma senza nuove colate di cemento”

Un passaggio chiave per il futuro urbanistico di Patrica. L’ultimo Consiglio comunale, riunitosi nei giorni scorsi, ha segnato una tappa importante nel percorso verso il nuovo Piano regolatore generale, con la valutazione delle osservazioni presentate da cittadini, tecnici e professionisti.

Un lavoro lungo e complesso, portato avanti negli anni dall’amministrazione comunale, che ora entra in una fase decisiva. A sottolinearne l’importanza è il sindaco Lucio Fiordalisio, che ha parlato di un percorso impegnativo ma necessario per definire con chiarezza lo sviluppo del paese.

“È stato un lavoro lungo, portato avanti con impegno e senso di responsabilità, parallelamente a tanti altri progetti che l’amministrazione ha realizzato per il nostro paese”, ha spiegato il primo cittadino. “Un percorso non semplice, ma fondamentale per dare a Patrica una visione chiara e ordinata del proprio sviluppo”.

Particolare attenzione è stata dedicata alle osservazioni presentate da cittadini e professionisti, segno – secondo l’amministrazione – di una partecipazione concreta alla vita pubblica e alle scelte che riguardano il territorio.

“Desidero ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno partecipato presentando osservazioni – ha aggiunto Fiordalisio – perché è un segno concreto di attenzione verso il territorio e di volontà di contribuire alle decisioni pubbliche. Abbiamo cercato con serietà e disponibilità di venire incontro a molte delle richieste avanzate, accogliendo un numero significativo di osservazioni, sempre nel rispetto dell’interesse generale”.

Il sindaco ha poi ribadito la filosofia alla base del nuovo strumento urbanistico: continuità con l’impianto del piano precedente e una visione di sviluppo prudente e sostenibile. Il nuovo piano, infatti, rafforza i nuclei già urbanizzati e non prevede grandi espansioni residenziali.

Una scelta precisa che punta alla tutela dell’identità delle contrade, alla salvaguardia del territorio e a uno sviluppo equilibrato, capace di coniugare crescita e rispetto del paesaggio.

Con la valutazione delle osservazioni, il percorso del Piano regolatore compie dunque un passo avanti significativo, aprendo una nuova fase per la pianificazione urbanistica di Patrica e per il futuro assetto del territorio comunale.