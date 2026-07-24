Patrica, ancora odori nauseabondi: residenti chiamano le Forze dell’Ordine, Fare Verde chiede il sequestro dell’impianto

Patrica – Anche questa mattina, 24 luglio 2026, i residenti della località Ferruccia di Patrica sono stati costretti a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine a causa dei persistenti odori nauseabondi che continuano a rendere l’areale invivibile.

Non è bastata la sentenza della Magistratura frusinate, che ha emesso un decreto penale di condanna nei confronti dell’impianto industriale responsabile delle emissioni: il problema, infatti, persiste senza alcuna attenuazione.

D’altro canto, il Comune continua a comportarsi come un moderno Ponzio Pilato, secondo il più classico postulato: “Il problema è di chi ce l’ha”. Un atteggiamento che, di fronte a una comunità esasperata, appare del tutto inadeguato e privo di senso istituzionale.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS, con gli iscritti di Fare Verde Patrica, ha già denunciato quanto è in accadimento alla Magistratura, ma nonostante ciò – in un clima di assoluto menefreghismo – le emissioni odorigene insopportabili continuano a manifestarsi con la stessa intensità, comportandosi come uno stalker ambientale, capace di alterare le abitudini quotidiane e i rapporti sociali dei residenti.