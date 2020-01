Patatine fritte dannose per la salute, ma non quelle fatte in casa: ecco perché

Le patatine fritte, pur essendo uno dei piatti più amati a tutte le età, fanno male alla salute. Non solo per l’elevato apporto calorico, ma anche perché potenzialmente cancerogene. L’allarme arriva da uno studio condotto dalla American Chemical Society. Vediamo meglio di cosa si tratta e quali patatine fritte sono sotto accusa. A finire sotto i riflettori non sono tanto quelle che prepariamo nella nostra cucina, ma quelle che mangiamo fuori o che compriamo confezionate al supermercato: nella maggior parte dei casi sono pre-fritte prima di essere imbustate e questo le rende nocive per la nostra salute. La pre-cottura sprigiona sostanze tossiche dannose per il nostro organismo come l’acrilamide, una sostanza che si forma nei carboidrati ad alte temperature e che potenzialmente può essere cancerogena.

fonte ilmessaggero.it foto genrica web