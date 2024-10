Pastorizia in festival: edizione entusiasmante, coinvolgente e più eventi

Oggi sabato 19 e domenica 20 ottobre tutti a Picinisco, capitale del formaggio e dell’enogastronomia.

Lo stupendo e millenario borgo della Valle di Comino è pronto per accogliere i visitatori che a frotte, ogni anno aspettano Pastorizia in Festival per gustare le prelibatezze locali distribuite nei numerosi stand gastronomici con tanta musica ed allegria.

Pronte anche le navette che accompagneranno i visitatori delle prestigiose aziende enogastronomiche della zona, dove il vino ed il formaggio rappresentano la continuazione di una tradizione di storia e qualità senza eguali premiate con riconoscimenti invidiabili come la Dop per il pecorino ed il titolo di Città del formaggio Onaf per Picinisco.

Presenti le migliori aziende casearie di tutta Italia che si contenderanno gli ambiti premi in palio nel concorso “Pascolo e alpeggio italiano”, giunto alla sua seconda edizione.

Pastorizia in festival è pronta ad accogliere anche i più piccoli con spazi di intrattenimento ed il tradizionale laboratorio di produzione del formaggio “pastorelli all’opera”.

“I nostri straordinari prodotti enogastronomici sono il fiore all’occhiello del nostro paese; rappresentano la nostra identità, il volano economico e sociale del nostro borgo di montagna. Grazie a questo, all’ambiente salutare, al tempo che scorre senza frenesia – afferma il sindaco Marco Scappaticci – Picinisco è ancora un paese in cui molti amano vivere e venire; Pastorizia in festival è il nostro straordinario biglietto da visita. Un grazie a tutti i volontari che con passione ed amore rendono possibile questa eccezionale manifestazione”.

“Il nostro impegno – ricorda il presidente dell’associazione Pastorizia in festival, Antonio Mancini – ogni anno viene ripagato dalla notevole partecipazione di visitatori e turisti ed il nostro compito è quello che di rinnovarci nella continuità e di non deluderli”.

L’edizione di quest’anno presenta la novità di diversi eventi culturali che si alterneranno ai vari laboratori e alle escursioni in bicicletta, tra stand gastronomici e mercato dell’artigianato.

Tutto pronto, quindi per una due giorni intensa ed entusiasmante in cui ogni angolo, strada, piazza, azienda agricola, ed il palazzo Giustino Ferri, faranno da cornice alle molteplici occasioni di degustazione ed intrattenimento gastronomico ma anche ai diversi eventi culturali, la novità di questa edizione.

In essi, si parlerà di benessere animale e qualità dei prodotti caseari – con approfondimenti curati da famosi esperti caseari nazionali- sui temi: ‘I formaggi naturali’, ‘il benessere animale per la qualità del latte’, ‘pascolo etico’, ‘le vie francigene del formaggio’, ‘il formaggio nel cibo da strada’, ‘quale latte per il formaggio a latte crudo’, ‘diamo forma al formaggio’, ed ‘i formaggi della Regione Lazio con l’arca del gusto di slow food’, in abbinamento con vino e birre artigianali.

Come sempre, ricchissimo il programma, adatto per giovani, anziani, uomini, donne e bambini, consultabile dettagliatamente sul sito www.pastoriziainfestival.it e sui vari canali social.

