Pastorizia in Festival 8 e 9 luglio 2023, edizione più ricca, entusiasmante e coinvolgente

L’8 ed il 9 luglio prossimi, Picinisco torna ad ospitare la straordinaria edizione di Pastorizia in Festival e diventa, per due giorni, la capitale assoluta di enogastronomia, storia, ambiente, escursionismo, animazione e musica; al centro il rinomato Pecorino Dop di Picinisco, insieme alle altre prelibatezze locali, circondato da formaggi e specialità alimentari provenienti da tutta Italia.

L’edizione 2023 si appresta a restare nella storia di questo evento che, da molti anni, anima ed appassiona i turisti che, a migliaia, raggiungono lo straordinario borgo dalla storia millenaria, dalla natura ancora incontaminata e dall’ambiente salubre che custodisce una tradizione agropastorale che caratterizza la sua economia enogastronomica; unica per genuinità e biodiversità.

Saranno due giorni ricchi di eventi per soddisfare adulti, anziani, giovani e bambini; a partire dalla particolare ‘colazione del pastore’, che si potrà gustare in tutti i bar del caratteristico borgo.

Per tutti ci sono occasioni di svago e di intrattenimento, durante le quali si potranno gustare, oltre al ricercato Pecorino Dop di Picinisco, tante specialità alimentari tradizionali da accompagnare con gli straordinari vini della Valle di Comino e birre artigianali.

In questi due giorni, il paese si trasforma in tutto il suo centro storico; ogni angolo, strada e piazza ospita eventi e particolari stand gastronomici in cui poter gustare, oltre al Pecorino Dop di Picinisco e tutti gli altri formaggi nazionali, anche prodotti nostrani e particolari come bruschette, pizza, maritozzi, cannoli con ricotta, frittelle dolci o salate, ‘abbuoto’, birre artigianali, i pregiati vini della Valle di Comino, pinse, piatti di pasta e carni locali, arrosticini di pecora, gnocchi, ‘strozzapreti’, e tanto altro ancora.

Lungo il ‘Tratturo del gusto’, non confondere con una semplice sagra paesana, sarà possibile gustare ed apprezzare prodotti e piatti della vera tradizione culinaria pastorale.

Da non perdere l’escursione “Sui passi del pastore” – straordinaria sintesi dell’eccellenza agropastorale di Picinisco – per immergersi nella natura incontaminata e dalla biodiversità unica, con degustazione di Pecorino e pranzo con prodotti nostrani, lungo i sentieri della transumanza, nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, insieme al pastore e al suo gregge.

Tante le occasioni di svago per i bambini, e non solo, con il ‘percorso della carrucola’, i giochi di un tempo, ed il suggestivo laboratorio caseario “Pastorelli all’opera”, dove i bambini potranno apprendere, e mettere in pratica con le loro mani, le tecniche di produzione del formaggio.

Diverse anche le occasioni culturali e di approfondimento su tematiche di particolare importanza, per capire il futuro economico e sociale del mondo agropastorale e dei borghi di montagna, attraversati dal preoccupante fenomeno di spopolamento che può essere fronteggiato proprio con la rivalutazione dei mestieri e delle tradizioni agropastorali accompagnata dalla crescita e potenziamento dei servizi sociali essenziali.

“Pastorizia in Festival, per Picinisco e la Valle di Comino, rappresenta – afferma il sindaco Marco Scappaticci – lo scrigno in cui è custodito il nostro patrimonio naturalistico, ambientale, agro-pastorale ed enogastronomico. E’ la vetrina delle nostre tradizioni e della nostra storia che, nonostante la sempre più veloce evoluzione dettata dalla modernità, costituisce il principale volano economico del nostro millenario paese e di cui il Pecorino Dop è solo la punta di diamante. E per tutto questo puntiamo e contiamo molto sulla riuscita di questa straordinaria manifestazione”.

Un programma “che quest’anno è ancora più ricco, interessante e coinvolgente delle precedenti edizioni – assicura il presidente dell’Associazione Pastorizia in Festival, Antonio Mancini – abbiamo voluto che la manifestazione offrisse per tutti occasioni di svago ed intrattenimento con laboratori e giochi per bambini, escursioni in montagna, percorsi gastronomici, varietà di prodotti e piatti della nostra cultura pastorale, accompagnati da tanta musica ed allegria. Un ringraziamento particolare alle decine e decine di volontari che anche quest’anno assicureranno una perfetta manifestazione unica nel suo genere. Picinisco è pronta”.

Il programma di quest’anno è straordinariamente ricco, articolato, per ogni gusto ed età, ed è consultabile sul sito www.pastoriziainfestival.it e sui vari canali social.

PASTORIZIA IN FESTIVAL 8 e 9 luglio 2023 Picinisco

IL PROGRAMMA

PRESSO TUTTI I BAR DI PICINISCO

COLAZIONE DEL PASTORE (Pane integrale – ricotta – marmellata di pizzutella)

HAPPY-CHEESE (Marzolina – pecorino – miele e/o marmellata – vino locale)

SABATO 8 LUGLIO

PRATI DI MEZZO – “SUI PASSI DEL PASTORE”

Storica e suggestiva passeggiata, (Prati Di Mezzo – Selva Piana – Forestelle – Fonte Fredda) tra i sentieri della transumanza nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise insieme al pastore e al suo gregge.

Prenotazione obbligatoria

Via mail: info@pastoriziainfestival.it

339 881 2627 / 348 679 6206

Ore: 8:00 Iscrizione presso il piazzale di Prati di Mezzo

OBBLIGATORIO lo zainetto porta-bimbi;

SI SCONSIGLIA VIVAMENTE di portare animali a seguito, considerata la presenza di cani pastore a guardia delle greggi.

L’escursione è curata dall’organizzazione del Festival, coadiuvata dalle guide AIGAE (Debora D’Agostino e Elisa Cedrone) e supportata dalle Guardie del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, i Carabinieri Forestali, La Polizia Locale, i Carabinieri della Locale Stazione di Picinisco ed il personale della CRI.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DELLA PASSEGGIATA “E”

Fonte “Commissione Centrale Escursionismo Del Club Alpino Italiano” Escursionistico: “Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati, quando, in caso di caduta, la scivolata si arresta in breve spazio e senza pericoli. Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati”.

Quota di partecipazione €. 15,00 che comprende:

Ore: 8:30 Escursione guidata con visita allo stazzo di Selva Piana (spazio all’aperto dove si riunisce il bestiame durante la notte), degustazione di ricotta fresca e, di seguito, partenza al seguito del pastore con il gregge;

Interverranno, lungo il percorso, con brevi saggi culturali e scientifici:

Gian Luca Gasca, scrittore e reporter di montagna, esperto di comunicazione e marketing nel settore outdoor, volto di Linea Verde Sentieri in collaborazione con l’associazione “Le Nuvole Teatro”;

Dott. Carmelo Gentile – Responsabile Servizio Scientifico del P.N.A.L.M;

Ore 12:00 Loc. Fonte Fredda degustazione del Pecorino di Picinisco D.O.P. e vino, racconti sui pastori e canti popolari;

Ore 14:00 pranzo presso l’area pineta di Prati di Mezzo con tortiglioni al sugo, salsiccia nostrana con pane casereccio;

Laboratori per bambini

LARGARIO MONTANO

Ore 16:00: Apertura del percorso “La Carrucola” a cura del Parco Avventura IndianaPark

LARGARIO MONTANO – Centro Polivalente

Ore 17:45

Introduzione al Festival a cura di Erasmo di Vito

Saluti del Sindaco di Picinisco Marco Scappaticci

Saluti del Presidente APS Pastorizia in Festival Antonio Mancini

Premiazione del vincitore del “Contest Immagine 2023” Kristina Korobeynikova (Russia)

LARGARIO MONTANO

Ore 18:00 Tavola Rotonda “IL GRIDO DELLA MONTAGNA”: La Montagna si sta spopolando, leggere e rileggere i mestieri del Pastore, incentivi per il ripopolamento e la produzione di formaggio.

Intervengono:

Michele Grassi, esperto di tecnologia casearia e di malghe delle Dolomiti (Emilia Romagna)

Eros Scarafoni, Presidente della Rete del Turismo Caseario; (Marche)

Giacomo Perletti, fondatore di Contrada Bricconi in Alta Val Seriana (Alpi Orobie Lombardia);

Moderatore:

Alessandro Fantini, Zootecnico – Ruminantia TV (Media Partner)

Riflessioni di:

Dott. Giovanni Cannata, Presidente del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise

Gian Luca Gasca, reporter di montagna e volto di Linea Verde Sentieri

A seguire Show Cooking a cura di Emanuele De Vittoris, Annamaria Tamburrini e Ben Hirst, con una rivisitazione salata della torta pera e ricotta: “Raviolo ripieno di ricotta e pecorino Dop di Picinisco, con topping di pera cristallizzata” accompagnato da un assaggio del vino “Matrimonio 2017 maturano IGT Lazio” della cantina vinicola “I Ciacca”.

VIA GIUSTINO FERRI

Ore 17:30: Apertura de “La Terrazza del Pastore” con aperitivi e degustazione di formaggi a cura del “Bar Cautilli” (San Donato V.C.)

PIAZZA ERNESTO CAPOCCI

Ore 17:45 “Il Borgo delle Favole”: laboratorio per bambini a cura della dott.ssa Simona Caira.

PIAZZA ERNESTO CAPOCCI E VICOLI DEL CENTRO STORICO

Ore 18:00 Apertura del centro informazioni, vendita gadget del Festival e mostra artigianato.

LARGARIO MONTANO

Ore 18:15 “Quando dici Campania dici Bufala”: laboratorio caseario a cura della Fattoria Pagliuca (Campania).

Introduce e commenta il Dott. Angelo Citro, medico veterinario specialista in tecnologie casearie.

VIALE DEL CASTELLO

Ore 18:30 Apertura mostra-mercato di formaggi nazionali.

VIE DEL CENTRO STORICO

Ore 18:45 Zampogne e organetti a cura dell’associazione “Amici della zampogna di Villa Latina”.

Ore 19.30 “IL TRATTURO DEL GUSTO”: percorso gastronomico con degustazione di piatti della tradizione culinaria pastorale:

Via San Martino

“Bruschetta di primo sale Piciniscano” (Azienda Agricola F.lli Pacitti)

Piazza Ernesto Capocci

“Pizza cotta nel forno a legna con pecorino” (Oasi del Passante)

“Maritozzi cacio e pepe con sugo di spuntatura” (Villa Inglese)

“Cannoli con ricotta e cheesecake ai frutti di bosco” (La Locanda di Arturo)

“Sapori della Valle di Comino” degustazione di Prodotti Tipici (Alimentari D’Agostino)

“Frittelle dolci o salate (con ricotta)” (Associazione Pastorizia in Festival)

“Abbuoto” (Macelleria Prete – Patrocinato dal Comune di Viticuso)

Birrifici artigianali: “Eureka” e “Thirsty Brothers”

Vini: Casa vinicola “I Ciacca”

Largario Montano

“Paccheri alla Norma con ricotta salata” (Azienda Agricola Cedrone Donatella)

“Pinsa Margherita con pecorino DOP e Porchettata con maialino nero casertano” (Tenuta del Savonisco)

“Polpettine al cartoccio di vitellone bianco dell’Appennino Centrale, IGP” (Agrimacelleria Santa Luigia)

“Salsiccia con primo Sale” (Corten Bar)

“Pecora al cotturo e Sagnette con Orapi, Fagioli e Pecorino Dop” (Ass. Amici della Zampogna)

“L’impiccato Piciniscano” (Agricola Bartolomucci)

Birrifici artigianali: “Sancti Benedicti ” e “Deep Beer”

Vini: Casa vinicola: “Cantina Casale Caira“

Piazza Rione

“Gnocchi tartufo e pecorino” (Associazione Monte Corno)

“Asado di pecora e tagliere di salumi di pecora e capra” (Bottega del Macellaio)

Birrificio artigianale: “Birrificio Ciociaro “

Vini: Casa vinicola “Masseria Barone “

Largo San Nicola

“Hamburger di agnello con primo sale e salsa al Cabernet” (Gino’s)

Piazzetta Fucina

“Strozzapreti con verdura di montagna e pecorino” (Agriturismo Santa Giusta)

“Arrosticini di Pecora” (Associazione Pro-Loco di Picinisco)

“Il dolce del Pastore” (Associazione Pastorizia in Festival)

Birrificio artigianale: “Kashmir ”

Vini: Casa vinicola “La Ferriera ”

ORE 20:30 PIAZZE IN MUSICA

– Parco Montano: “Willos’ & Massimo Giuntini” Irish Music (Irlanda)

– Piazza Rione: “La Casa delle Nuvole” Lazio

– Piazzetta Fucina: “Dj Vitale” Lazio

ORE 23:00 PIAZZA CAPOCCI

“Eusebio Martinelli Gipsy OrkeStar” (Emilia Romagna)

DOMENICA 9 LUGLIO

VIALE DEL CASTELLO E VICOLI DEL CENTRO STORICO

Ore 9:00 Apertura mostra-mercato di formaggi nazionali e del mercato dell’artigianato.

Ore 9:15 Musica itinerante Gruppo Folk “I Briganti della Meta” (Lazio)

LARGARIO MONTANO

Ore 9:30 Laboratorio: “La marzolina racconta un territorio”: stagionature e affinamenti vari a cura di Fabrizio Caprarelli (Az.Ag. Caprarelli) (Lazio)

Introduce: Michele Grassi, esperto di tecnologia casearia.

LARGARIO MONTANO

Ore 9:45 “I giochi di un tempo”: laboratorio per bambini a cura della Dott.ssa Simona Caira.

Ore 10:30 “I Pastorelli all’opera” laboratorio caseario per bambini a cura di Loreto Pacitti e Michele Grassi.

Ore 11:15 Presentazione libri con l’autore

– Michele Grassi, “Manuale del Casaro” seconda edizione – Hoepli 2023

– Gian Luca Gasca, “Mi sono perso in Appennino” – Ediciclo 2018

Letture a cura di Barbara Amodio (Associazione Le nuvole teatro)

Presenta e modera Alessandro Fantini “Zootecnico, Ruminantia TV” (Media Partner).

Assegnazione targa “Ospite d’onore” a Dino Sella (nipote dello scomparso Gregorio Rotolo, il più grande difensore della montagna abruzzese, custode indiscusso della cultura di formaggi gourmet) e mostra fotografica a cura di Enzo Gentile.

Ore 12:00 Laboratorio: “Road to Picinisco” (Viaggio in moto da Bergamo a Picinisco alla ricerca dei formaggi a latte crudo da pascolo e senza fermenti aggiunti) a cura di Fausto Caseario Italian Food Hunters (Lombardia)

Introduce: Roberta Terrigno, coordinatrice Domus Casei (Lombardia)

LARGARIO MONTANO:

Ore 12:30: “IL TRATTURO DEL GUSTO”: percorso gastronomico con degustazione di piatti della tradizione culinaria pastorale:

“Paccheri alla Norma con ricotta salata” (Azienda Agricola Cedrone Donatella)

“Pinsa Margherita con pecorino DOP e Porchettata con maialino nero casertano” (Tenuta del Savonisco)

“Polpettine al cartoccio di Vitellone bianco dell’Appennino centrale, IGP” (Agrimacelleria Santa Luigia)

“Salsiccia con primo Sale” (Corten Bar)

“Pecora al cotturo e Sagnette con Orapi, Fagioli e Pecorino Dop” (Amici della Zampogna)

“L’impiccato Piciniscano” (Azienda Agricola Bartolomucci)

Birrifici artigianali: “Sancti Benedicti ” e “Deep Beer”

Vini: Casa vinicola “Cantina Casale Caira“

Ore 13:30

“Orchestra spettacolo Lisciomix” (Lazio).

Ore 16:00

Apertura del percorso “La Carrucola” a cura del Parco Avventura Indiana Park.

Ore 17:00

Laboratorio: Il Pecorino di Picinisco Dop sa di pascolo Verticale e dintorni

A cura di Maria Pia (Agricola San Maurizio) (Lazio)

Introduce: Roberta Terrigno, coordinatrice Domus CaseiMusica (Emilia Romagna)

PARCO GIOCHI AL MONTANO

Ore 17:00/19:00 “I racconti del sole e della luna”: spettacolo per bambini a cura di Aedo Studio (Lazio).

LARGARIO MONTANO

Ore 18:00 Incontro con i produttori del “Pecorino di Picinisco Dop”, valore immenso per la Valle di Comino.

Intervengono: Maria Pia (Azienda Agricola San Maurizio) e Loreto Pacitti (Azienda Agricola Pacitti).

Presenta e modera: Alessandro Fantini, Ruminantia TV.

VIE DEL CENTRO STORICO

Musica itinerante del Trio Colleruta.

Ore 19.30 “IL TRATTURO DEL GUSTO”: percorso gastronomico con degustazione di piatti della tradizione culinaria pastorale:

Via San Martino

“Bruschetta di primo sale Piciniscano” (Azienda agricola f.lli Pacitti)

Piazza Ernesto Capocci

“Pizza cotta nel forno a legna con pecorino” (Oasi del Passante)

“Maritozzi cacio e pepe con sugo di spuntatura” (Villa Inglese)

“Cannoli con ricotta e cheesecake ai frutti di bosco” (La Locanda di Arturo)

“Sapori della Valle di Comino” degustazione di Prodotti Tipici (Alimentari D’Agostino)

“Frittelle dolci o salate (con ricotta)” (Associazione Pastorizia In Festival)

“Abbuoto” (Macelleria Prete – Patrocinato dal Comune di Viticuso)

Birrifici artigianali: “Eureka” e “Thirsty Brothers”

Vini: Casa vinicola “I Ciacca”

Largario Montano

“Paccheri alla Norma con ricotta salata” (Azienda Agricola Cedrone Donatella)

“Pinsa Margherita con pecorino DOP e Porchettata con maialino nero casertano” (Tenuta del Savonisco)

“Polpettine al cartoccio di Vitellone bianco dell’Appennino centrale, IGP” (Agrimacelleria Santa Luigia)

“Salsiccia con primo Sale” a cura del Corten Bar

“Pecora al cotturo e Sagnette con Orapi, Fagioli e Pecorino Dop” (Amici della zampogna di Villa Latina)

“L’impiccato Piciniscano” (Azienda Agricola Bartolomucci)

Birrifici artigianali: “Sancti Benedicti ” e “Deep Beer”

Casa vinicola: “Cantina Casale Caira“

Piazza Rione

“Gnocchi tartufo e pecorino” (Associazione Monte Corno)

“Asado di pecora e tagliere di salumi di pecora e capra” (Bottega del Macellaio)

Birrificio artigianale: “Birrificio Ciociaro “

Vini: Casa vinicola: “Masseria Barone “

Largo San Nicola

“Hamburger di agnello con primo sale e salsa al Cabernet” (Gino’s)

Piazzetta Fucina

“Strozzapreti con verdura di montagna e pecorino” (Agriturismo Santa Giusta)

“Arrosticini di Pecora” (Associazione Pro Loco Di Picinisco)

“Il dolce del Pastore” (Associazione Pastorizia In Festival)

Birrificio artigianale: “Kashmir ”

Vini: Casa vinicola “La Ferriera ”

ORE 20:30 PIAZZE IN MUSICA

Parco Montano “Controra” (Lazio)

Piazza Rione “Red Acoustic and Electric Duo” (Lazio)

Piazzetta Fucina “Bio Artistica” (Molise)

ORE 23:00 PIAZZA CAPOCCI – CONCERTO DI CHIUSURA

“Davis Muccari Band” (Calabria)

Lungo tutto il percorso del Festival saranno esposti i lavori dei partecipanti al “Contest Immagine 2023”

COMUNICATO STAMPA