Pastena – Strada a confine con la provincia di Latina, oggetto di intervento da parte della Provincia di Frosinone, interviene Gianluca Quadrini

A seguito di un sopralluogo, effettuato nei giorni scorsi, in cui il Sindaco di Pastena, Angelo D’Ovidio, insieme ai tecnici della Provincia di Frosinone, si è recato sulla strada che collega Pastena ai confini di Lenola, si è stabilito, che la Provincia di Frosinone, dovrà adeguare ed aggiornare un progetto per il completamento di quel tratto di strada oggetto di indagine. In merito alla tempestività di intervento, il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, in una nota afferma –“Gli uffici tecnici della Provincia di Frosinone sono già al lavoro per aggiornare un progetto, avviato qualche anno fa, ma che oggi necessita di essere rivisto secondo l’adeguamento dei prezzi oltre che per l’avviamento del procedimento di gara. I nostri tecnici hanno assicurato che in tempi celeri verrà elaborato il nuovo progetto per poi andare avanti con il procedimento di assegnazione. Voglio sottolineare – continua Quadrini – come il nostro Ente sta adoperandosi per mantenere un ruolo centrale, funzionale e di piena affidabilità istituzionale, affrontando ogni giorno le richieste provenienti dagli enti comunali. Grazie al lavoro sinergico con gli uffici e alla professionalità dei nostri dirigenti, oggi, siamo in grado di supportare e sostenere le necessità di cui i nostri comuni hanno bisogno, in maniera mirata e puntale nelle singole realtà moltiplicando i benefici per il nostro territorio. Ringrazio il Dirigente dell’Ufficio Tecnico della Provincia, ing. Tommaso Secóndini e l’arch. Michele Antoniani per l’impegno che costantemente impiegano.”Quanto affermato in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA