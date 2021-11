Pastena – Nominato il nuovo Presidente del Circolo Fratelli d’Italia

Con nota del 19/11/2011 il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Sen. Massimo Ruspandini ha nominato come nuovo Presidente del Circolo di Pastena Massimo Petrucci.

Così come richiesto dal direttivo del circolo, Massimo Petrucci prende in mano il locale Circolo di Fratelli d’Italia, dopo anni di militanza e dopo aver aderito al Partito sin dalla prima ora.

A Pastena Fratelli d’Italia ha sempre raccolto molti consensi ed ha sempre messo in piedi notevoli iniziative dal campo del sociale alla cura dell’ambiente.

“Ringrazio il Direttivo per aver indicato la mia persona come Presidente del circolo e ringrazio di vero cuore il Senatore Massimo Ruspandini per la fiducia riposta nel sottoscritto. Come Presidente del circolo continuerò nella linea dettata in questi anni e con tutte le iniziative che abbiamo già messo in cantiere con tutto il direttivo e con i ragazzi di Gioventù Nazionale. Continueremo a proporre iniziative per aiutare le famiglie in difficoltà e per migliorare l’ambiente in cui viviamo. Mi auguro che il nostro circolo cresca sempre più rappresentando anche a Pastena il primo Partito d’Italia.

Nei prossimi giorni partirà la raccolta alimentare che si concluderà il 20 dicembre e che porterà prima di Natale pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. Abbiamo programmato, inoltre, una cena sociale per scambiarci gli auguri di Natale tra amici e simpatizzanti. Altre iniziative sono già state programmate ed avranno luogo dalla prossima primavera.”

Queste le dichiarazioni del neo Presidente Massimo Petrucci a cui tutto il Circolo augura buon lavoro e da la massima disponibilità per radicare anche a Pastena il partito dei Patrioti.

