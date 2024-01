Dalle 10 circa di questa mattina in via colle a Pastena i vigili del fuoco di Frosinone sono intervenuti con personale DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) per lo spegnimento di un vasto incendio che ha interessato una zona montuosa che ha interessato circa 10 ettari di collina . L’intervento si è concluso alle 16.10 di questo pomeriggio grazie al supporto dell’elicottero VVF.

comunicato stampa