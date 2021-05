Pastena, GN: “Matteo Frattarelli nominato coordinatore cittadino”

“Ringrazio Piero Bartolomucci per avermi presentato Matteo Frattarelli, le parole del Presidente Massa, ragazzo con il quale iniziamo l’esperienza di Gioventù Nazionale anche nel comune di Pastena. La sensibilità avuta da Piero dimostra quanto il nostro partito guardi seriamente al coinvolgimento di giovani e punti a coltivare la classe dirigente del futuro. Con Matteo si arricchisce il nostro gruppo provinciale e con lui ci metteremo subito al lavoro per far crescere Gioventù Nazionale nella sua città e per farci trovare pronti alle prossime sfide”

Continua Bartolomucci :

“La nomina di Matteo nasce da un’attenta valutazione da parte del nostro gruppo che ha visto in lui le qualità adatte per aggregare giovani come lui che abbiano voglia di mettersi in gioco e di fare qualcosa di buono per la nostra terra e per la nostra gente ! Come sottolinea sempre il nostro Senatore Ruspandini , che ringrazio per la sua vicinanza , i giovani sono la parte fondamentale del nostro Partito che intende spronarli , formarli ed aprire a loro le strade della buona politica!

Auguro a Matteo, a nome mio e di tutto il circolo FdI di Pastena, un buon lavoro , sicuro che farà bene e saprà dimostrare le sue qualità ! “

Grande entusiasmo anche nelle dichiarazioni del neo coordinatore Matteo Frattarelli:

“ Ho sempre seguito da vicino e con grande interesse le vicende politiche, ringrazio Piero Bartolomucci e tutto il circolo FdI di Pastena per avermi coinvolto in questo grande progetto ed ovviamente il Presidente Daniele Massa per avermi subito accolto e per i consigli che mi ha dato per affrontare questa bella sfida! Un ringraziamento doveroso va al Senatore Massimo Ruspandini sempre aperto ed attento alle attività che noi giovani vogliamo promuovere e per farci sentire tutti una grande famiglia. Il mio intento sarà quello di aggregare in Gioventù Nazionale tutti i giovani volenterosi che si rispecchiano nei nostri ideali e che vorranno mettersi in gioco per la nostra terra e per la nostra gente”.

